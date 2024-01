Apesar das renovações, Grêmio segue na busca por um goleiro para 2024

Gabriel Grando renovou com o Grêmio até o fim de 2026 - (crédito: - Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Jogada10 Jogada10

O elenco do Grêmio se reapresenta na próxima segunda-feira (8) e, no momento, conta com apenas dois reforços. Apesar da direção tricolor ter acertado as renovações de Caíque e Gabriel Grando, ainda segue na busca pela contratação de mais um goleiro para fortalecer o grupo para a nova temporada que se inicia com o Campeonato Gaúcho.

Na última semana, o Imortal Tricolor confirmou a permanência de Caíque, ex-Vitória, até o fim de 2025 e a extensão do vínculo com Gabriel Grando, até 2026. Ambos disputam a posição, no momento, porém o clube quer um nome que chegue para ser titular.

Nomes no radar

Diante disso, alguns nomes já foram especulados para a camisa 1 do Grêmio. Dentre eles, Esteban Andrada, do Monterrey, que chegou a ser sondado, porém teve sua transferência descartada pelo presidente Alberto Guerra, em entrevista ao Canal do Duda Garbi. O clube mexicano descartou qualquer possibilidade de saída do arqueiro.

Outro nome que esteve no radar foi Santos, que pertence ao Flamengo. No entanto, o goleiro está próximo de acertar com o Fortaleza por três temporadas. Além disso, Cássio, do Corinthians, também despertou o interesse, mas as conversas não avançaram.

Por fim, o nome de um ídolo do clube, Marcelo Grohe , surge como uma opção. De acordo com Rudy Galetti, da Sky Sports, o goleiro está bem próximo de rescindir contrato com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Até o momento, a direção contratou Dodi e Soteldo, ambos do Santos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.