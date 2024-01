Mourinho nega ter sido procurado para treinar a Seleção Brasileira

José Mourinho ainda não renovou com a Roma - (crédito: Reprodução/Instagram) Jogada10 Jogada10

A renovação de contrato de Carlo Ancelotti com o Real Madrid até junho de 2026 gerou um clima de indefinição sobre quem comandará a Seleção Brasileira a partir de 2024. O italiano era o principal nome da lista da CBF para assumir a Amarelinha. Desta forma, as especulações crescem a cada dia e o nome de José Mourinho apareceu entre os rumores, principalmente na Itália.

Após a vitória da Roma por 2 a 1 sobre a Cremonese e a consequente classificação às quartas de final da Copa da Itália, o treinador português negou que tenha sido procurado pela CBF.

– Sobre o Brasil, não sei se é verdade ou não. Não falaram comigo. Eu disse ao meu agente que enquanto não soubermos que um clube está interessado, que ele não deveria falar com ninguém enquanto eu estiver aqui – afirmou o ‘Special One’, em entrevista coletiva.

Os boatos surgiram a partir de informações do jornal “Corriere dello Sport”, que indicou que a CBF consultou o agente e Mourinho, Jorge Mendes, sobre o futuro do técnico. O comandante tem vínculo com a Roma até junho, entretanto ainda não chegou a um acordo para renovação.

MOURINHO AINDA NÃO RENOVOU COM A ROMA

Na entrevista coletiva, Mourinho respondeu sobre a possibilidade de deixar a Roma ao fim da temporada. De acordo com a imprensa local, ele teria divergências com a diretoria do clube.

– Não tenho motivos para pensar que o clube não seja tão honesto quanto eu. Confio 100% na honestidade deles, mas isso não significa que eles me queiram aqui. Não acho que falem com outros treinadores pelas minhas costas, mas ainda não assinei – destacou.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF à época e atualmente destituído do cargo, havia indicado o acerto com Carlo Ancelotti para junho de 2024, quando acabaria o contrato do treinador com o Real Madrid. O dirigente havia afirmado que o italiano aceitou assumir a Seleção Brasileira após o término do compromisso com os Merengues.

O Brasil está sem técnico efetivo desde a saída de Tite após a Copa do Mundo do Qatar, em dezembro de 2022. No primeiro semestre do ano passado, a Seleção foi comandada interinamente foi Ramon Menezes. Contudo, o desempenho não foi bom em três amistosos. A estreia foi com derrota por 2 a 1 para Marrocos. Após essa partida, goleou Guiné por 4 a 1 e perdeu para Senegal por 4 a 2.

Com o desempenho ruim de Ramon, a CBF escolheu Fernando Diniz, do Fluminense, como interino até a então chegada de Ancelotti ao cargo. O treinador do Fluminense disputou, até o momento, seis partidas: com duas vitórias (5 a 1 sobre a Bolívia e 1 a 0 sobre o Peru), um empate (1 a 1 com a Venezuela) e três derrotas (2 a 0 para o Uruguai, 2 a 1 para a Colômbia e 1 a 0 para a Argentina. Todos os jogos foram válidos pelas Eliminatórias para Copa do Mundo.

