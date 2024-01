Santos anuncia a contratação de Cazares, ex-Corinthians e Atlético

Após passagem curta e discreta pelo América Mineiro, Cazares chega ao Santos sem custos e será o quinto reforço para o meio de campo - (crédito: Mourão Panda/América-MG) Jogada10 Jogada10

O Santos confirmou a contratação do meio-campista Cazares nesta quinta-feira (04). Ele chega ao Peixe sem custos após não renovar com o América Mineiro. Seu vínculo com o Alvinegro Praiano será de uma temporada, com opção para estender por mais uma. O equatoriano assinará contrato após realizar os exames médicos, de acordo com o comunicado.

Tal situação é a mesma de outros reforços como Aderlan, Gil, Giuliano e Jorge. Mesmo que o clube tenha anunciado as suas chegadas, por enquanto todos eles assinaram apenas a carta de intenção. Desse modo, a conclusão de suas contratações provavelmente ocorrerá no próximo sábado (06). Isso porque é a data em que o elenco se apresentará no CT Rei Pelé para iniciar a pré-temporada. Além de o primeiro passo ser a realização dos testes físicos e médicos.

Cazares foi a 12ª contratação do Santos para essa temporada que vai começar. Antes dele, o Peixe já fechou com o zagueiro Gil, os laterais-direitos Aderlan e Hayner, o lateral-esquerdo Jorge. O meio de campo, aliás, foi o setor que mais recebeu novos jogadores. Afinal, chegaram os volantes Diego Pituca e João Schmidt, além de Giuliano e Otero com características mais criativas. Já no ataque, o clube teve sucesso em trazer Guilherme, Marcelinho e Willian Bigode.

Carreira de Cazares

O meio-campista iniciou sua carreira na base do Independiente José Terán. Ainda nas categorias inferiores, transferiu-se para o River Plate. O clube argentino também o emprestou para o Barcelona de Guayaquil e Banfield. Até que veio atuar no Brasil em 2016 pelo Atlético.

Após cinco anos no Galo, Cazares foi para o Corinthians. Em seguida, em 2021, defendeu o Fluminense, porém por apenas 37 jogos e depois foi para o Metalist, da Ucrânia.

O clube do Leste Europeu emprestou-o para Independiente da Argentina em 2022, mas após um ano foi para o América Mineiro. Contudo, esteve em campo em somente 12 partidas e deu uma assistência.

Estreia do Santos na temporada

A nova comissão técnica do Santos terá a missão de entrosar o novo elenco em duas semanas antes da estreia no Campeonato Paulista. O seu primeiro adversário será o Botafogo, de Ribeirão Preto, no dia 20 de janeiro. O duelo ocorrerá no estádio Santa Cruz, no interior de São Paulo, às 18h.

