Internacional anuncia a renovação de contrato de Alan Patrick

Alan Patrick terminou 2023 como artilheiro do Inter com 16 gols - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional) Jogada10 Jogada10

A torcida do Internacional pode comemorar. O meia Alan Patrick renovou seu contrato com o Colorado. Agora, o vínculo do capitão vai até o fim de 2026. O meia-atacante foi um dos destaques da equipe última temporada.

Contudo, o Inter não tinha risco de perder o seu camisa 10 de forma imediata. Isso porque Alan Patrick tinha contrato até 30 de abril de 2025, estendendo agora seu vínculo por mais um ano e meio. A diretoria entendia que a prorrogação era importante para valorizá-lo por conta das boas performances em 2023.

Alan Patrick foi o destaque colorado no ano. Ele entrou em campo 62 vezes das 67 partidas feitas pelo time na temporada. Apesar de ser meia, terminou 2023 como o grande artilheiro, com 16 gols. O meia ainda contribuiu com dez assistências.

ALAN PATRICK FOI O ARTILHEIRO COLORADO

Experiente, Alan Patrick, de 32 anos, mudou sua forma de jogar após a chegada de Eduardo Coudet, que substituiu Mano Menezes no Colorado ao longo da temporada. Assim, o argentino adiantou o camisa 10 para atuar ao lado de Enner Valencia no ataque, o que fez o setor ofensivo da equipe deslanchar.

O bom ano de Alan Patrick rendeu elogios até de Fernando Diniz, técnico interino da Seleção Brasileira a partir de julho de 2023. Em uma entrevista coletiva, ele revelou que pensou em chamar o destaque do Inter para o meio de campo da Canarinho para jogos das Eliminatórias para Copa do Mundo.

MOVIMENTAÇÕES NO COLORADO

Até o momento, o Inter contratou apenas o zagueiro Robert Renan, revelado pelo Corinthians e que estava no Zenit, da Rússia. O defensor de 20 anos chega com contrato de empréstimo de uma temporada. Todavia, caso os russos negociem o jogador na janela do meio do ano, o Colorado terá direito a um valor por taxa de vitrine.

Além do zagueiro, outros nomes negociam com os gaúchos, como o volante Fernando, que rescindiu com o Sevilla, o goleiro Ivan, que pertence ao Corinthians, e os atacantes Borré e Lucas Alario, que atuam no futebol alemão.