Tottenham x Burnley: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo da Copa da Inglaterra. Afinal, nesta sexta-feira, o Tottenham recebe o Burnley pela terceira rodada, o equivalente à fase de 32 avos de final do torneio eliminatório. Dessa forma, o duelo entre as equipes acontece no Tottenham Hotspur Stadium, às 17h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do Star+ a partir das 17h (de Brasília). Como chega o Tottenham Um dos maiores campeões da FA Cup, os Spurs buscam a nona conquista do torneio na história. O último dos oito títulos, porém, aconteceu há 33 anos, em 1991. Agora, o time de Ange Postecoglou busca dar mais um passo atrás do troféu. Como chega o Burnley Campeão uma vez, em 1914, o Burnley é o azarão. O clube, contudo, quer uma revanche histórica, já que na última vez que foi à final, em 1962, a equipe ficou com o vice justamente para os Spurs. TOTTENHAM X BURNLEY Copa da Inglaterra 2023/24 – Terceira rodada

Data e horário: 05/01/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)

TOTTENHAM: Forster; Emerson Royal, Dier, Davies e Udogie; Skipp, Hojbjerg e Lo Celso; Kulusevski, Richarlison e Bryan Gil. Técnico: Ange Postecoglou

BURNLEY: Trafford; Roberts, O’Shea, Delcroix e Taylor; Gudmundsson, Ramsey, Brownhill e Redmond; Amdouni e Rodriguez. Técnico: Vincent Kompany

Árbitro: Sam Barrott

Assistentes: Neil Davies e Mark Scholes

