Flamengo se aproxima da venda do goleiro Santos para o Fortaleza

A negociação entre Flamengo e Fortaleza para a venda do goleiro Santos está bem encaminhada, e o acordo pode acontecer nos próximos dias. Nesse sentido, o Leão da Pici pagará, se as metas previstas em contrato forem atingidas, cerca de US$ 1,4 milhão (cerca de R$ 7 milhões) pelo goleiro. A informação sobre os valores é do portal “ge”.

Sendo assim, a equipe cearense ofereceu um contrato de três anos ao arqueiro, com valores bem próximos do que ele recebe no Rubro-Negro. No momento, o paraibano tem vínculo com o clube carioca até o fim de 2025.

Depois de se destacar pelo Athletico-PR, Santos assinou com o Flamengo em 2022 por cerca de 3 milhões de euros, ou seja, aproximadamente R$ 15,5 milhões, na cotação da época. Com a camisa rubro-negra, foi titular absoluto das conquistas da Copa do Brasil e Libertadores, sob o comando de Dorival Júnior.

No entanto, no ano seguinte, perdeu espaço, sobretudo com Jorge Sampaoli. O argentino, na época, preferiu promover a entrada de Matheus Cunha. Além disso, o argentino Rossi chegou no meio do ano e encurtou ainda mais as chances para que Santos pudesse disputar uma vaga entre os titulares. Não entra em campo desde o dia 21 de maio, na vitória sobre o Corinthians, pelo Brasileirão.

