Murilo renova com o Palmeiras até dezembro de 2027

O Palmeiras renovou o contrato do zagueiro Murilo nesta quinta-feira (4). O jogador, cujo vínculo terminaria em dezembro de 2026, vai, agora, até o fim do ano de 2027. O defensor aposta que este ano será ainda melhor, mesmo com títulos e vitórias conquistados nos últimos dois anos. Foram dois Brasileiros (2022 e 2023) e dois Paulistas (2022 e 2023), além da Supercopa do Brasil (2023) e da Recopa Sul-Americana (2022).

“O ano está começando da melhor maneira para mim. Estou contente, feliz e honrado por defender uma camisa tão pesada como a do Palmeiras. Foram dois anos com títulos e vitórias. Agora, vamos trabalhar para que possam vir outras conquistas. Só tenho de agradecer”, afirmou o zagueiro.

Desde o início de 2022 no clube, Murilo chegou sem muita badalação. Ele, no entanto, conseguiu mudar o status e chegou a titular da equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira. Murilo chegou a ter propostas de Flamengo e Tigres, do México, no mesmo período. Ele, porém, escolheu permanecer no Palmeiras, onde está mais adaptado.

O zagueiro disputou 105 partidas disputadas desde então, com 16 gols marcados e cinco assistências distribuídas. Na temporada de 2023, o zagueiro disputou 48 partidas e marcou cinco gols.

Revelado pelo Cruzeiro, onde chegou aos 13 anos, Murilo foi figura constante em convocações da Seleção Brasileira de base e estreou profissionalmente pelo time celeste em 2017. Integrou o elenco campeão mineiro em 2018 e 2019 e da Copa do Brasil em 2017 e 2018. No meio da temporada de 2019, foi vendido ao Lokomotiv Moscou, onde conquistou a Supercopa da Rússia de 2019 e a Copa da Rússia em 2021.

