Atlético-MG x Timon-MA, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h45

Nesta quinta-feira (4/1), o Atlético Mineiro faz a sua partida de estreia na Copa São Paulo. Às 19h30 (de Brasília), enfrentará o Timon, do Maranhão, pela primeira rodada do Grupo 18. O jogo será Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba. O Galo entra como favorito e está cotado como um dos candidatos ao título desta competição que já ganhou três vezes: em 1975, 1976 e 1983. E a Voz do Esporte fará uma cobertura muito especial deste duelo, com o comando e a narraçã0 de Christian Rafael. A transmissão começa às 18h45, com o tradicional pre-jogo da Voz.