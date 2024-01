Atlético faz comunicado e desmente boatos sobre Firmino

Nome de Firmino surgiu no Atlético nas últimas horas - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Atlético negou que tenha qualquer negociação em andamento com o atacante Roberto Firmino. O nome surgiu nas últimas horas com valores astronômicos, a assessoria do Galo, todavia, tratou de desmentir.

Inicialmente, a assessoria do clube disse que foi importante fazer o comunicado pois os questionamentos individuais eram muitos.

“O Galo não cogitou, nem procurou o staff do jogador, muito menos fez qualquer tipo de proposta pelo Firmino. Essa especulação sem nenhum sentido só faz criar falsas expectativas e gerar ansiedade no torcedor. Além disso, contraria todo o esforço do clube em trabalhar dentro dos limites orçamentários”, disse inicialmente.

O clube, no entanto, reforçou a informação e tratou a história como “completamente fora de propósito”.

“Entendemos que essa época é de muitas especulações e negociações. Respeitamos todos os profissionais que se dedicam às apurações e nem podemos ficar por conta de negar e desmentir tudo o que aparece, pois isso consome tempo demais. Porém, algumas situações beiram o surreal e é preciso que se coloque um ponto final”, finalizou.

