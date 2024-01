Nino deixa o Fluminense e é anunciado pelo Zenit, da Rússia

Nino jogará com outros brasileiros no Zenit - (crédito: Foto: Divulgação / Zenit) Jogada10 Jogada10

O zagueiro Nino é o novo reforço do Zenit. Nesta quinta-feira, o clube da Rússia anunciou a contratação do defensor, que estava no Fluminense desde 2019. O atleta assinou contrato de quatro anos e meio, até o fim da temporada 2027/28.

A equipe do Leste Europeu não confirmou valores, mas pagou cerca de 5 milhões de euros (R$ 27 milhões). O Fluminense, dono de 60% dos direitos econômicos do defensor, ficará com R$ 16,2 milhões. O Criciúma tem o restante do passe.

Nino tinha contrato com o Tricolor até o fim de 2024, e o clube carioca se viu de mãos atadas. Caso não vendesse o atleta nesta janela, o defensor poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir do meio do ano. Dessa forma, ele deixaria o Fluminense sem custos.

Outros clubes europeus procuraram Nino, como Nottingham Forest, Real Betis e Eintracht Frankfurt. A proposta do Zenit, inicialmente, não agradou o defensor, mas os russos aumentaram os valores. Diante das novas cifras, contudo, o zagueiro aceitou a oferta.

Nino se despede do Fluminense com 244 partidas disputadas, 13 gols marcados e sete assistências. Ele conquistou os títulos do Campeonato Carioca em 2022 e 2023, além da Libertadores em 2023. Nas últimas Datas-Fifa, esteve presente na Seleção Brasileira.

