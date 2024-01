Gabigol repete estratégia de sucesso para brilhar no Flamengo

Atacante do Flamengo antecipa reapresentação - (crédito: Gilvan de Souza) Jogada10 Jogada10

Gabriel Barbosa decidiu retornar das férias com antecedência e se reapresentar na manhã da última quarta-feira (3), no Ninho do Urubu. Apesar da surpresa de muitos torcedores, não é a primeira vez que o atacante rubro-negro adota esta estratégia antes do início da pré-temporada.

Planejamento de Gabigol

Em 2022, Gabriel também retornou das férias antes do esperado. O atacante sonhava em ser convocado para Copa do Mundo e queria ficar bem fisicamente. O jogador, dessa forma, se reapresentou seis dias dos demais companheiros e realizou treinamentos no Ninho do Urubu.

Apesar do esforço, Gabriel não esteve presente na lista de convocados da Seleção Brasil para Copa do Mundo. No entanto, 2022 acabou se tornando um ano histórico na carreira do atacante. O jogador apresentou boas atuações e novamente conseguiu ser decisivo em campo.

Em 2022, Gabriel jogou um pouco mais recuado e abriu espaço para Pedro se destacar. Assim, ambos marcaram 29 gols na temporada e formaram uma bela dupla de ataque com Dorival. O Flamengo, dessa forma, acabou sendo coroado com títulos importantes no fim do ano.

Aliás, Gabriel teve participação direta nos títulos conquistados pelo Flamengo em 2022. O atacante marcou gol na final da Libertadores e converteu um dos pênaltis na decisão da Copa do Brasil. O jogador acabou sendo um dos destaques da equipe rubro-negra na temporada.

Momento do Flamengo

Após este período vitorioso, os jogadores rubro-negros entraram em um mar de tropeços e decepções. O Flamengo não conquistou nenhum título em 2023 e vive uma pressão constante por melhores resultados. Gabriel, que viveu um momento mágico em 2022, agora está em baixa no clube.

O atacante oscilou muito em 2023 e acabou se tornando alvo da torcida. O jogador tem contrato até dezembro de 2024 e vive uma situação indefinida no Rio de Janeiro. O atleta é um dos principais ídolos do elenco rubro-negro, mas pode estar vivendo seu últimos momentos no clube.

