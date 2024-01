Com goleada, Juventus se garante nas quartas da Copa da Italia

Salernitana (de grená) não suporta a maior qualidade e pressão da Juve. Assim, está eliminada da Copa da Itália - (crédito: Foto: Divulgação / Juventus) Jogada10 Jogada10

A Juventus é a última classificada para as quartas de final da Copa da Itália. Afinal, nesta quinta-feira (4/1), em sua Arena, em Turim, goleou a Salernitana, por 6 a 1 (nesta fase, sempre em jogo único). Assim, está qualificada para enfrentar o Frosinone (que eliminou o Napoli). O triunfo foi de virada. time visitante saiu na frente com o nigeriano Ikwuemesi. Mas Miretti e Cambiasso viraram ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Rugani e Bronn (contra), Yildiz e Weah ampliaram. Um dos destaques da partida foi Chiesa, que participou dos três primeiros gols da Juve. Yildiz, que entrou na vaga de Chiesa no fim, fez a jogada do quarto gol e marcou o quinto, foi outro que mandou bem.

Com a classificação da Juventus, estão definidos todos os jogos das quartas: Fiorentina x Bologna jogarão na próxima terça-feira (9/1). Na quarta (10/1) os duelos são Lazio x Roma e Milan x Atalanta. Já na quinta (11/1) se enfrentam Juve e Frosinone.

Juventus sai atrás, mas vira no 1º tempo

A Juventus levou um tremendo susto aos dois minutos. O zagueiro Gatti foi atrasar uma bola na direita. Contudo, errou feio. Legowski retomou e tocou para Ikwuemesi quase na pequena área, chutar para fazer Salernitana 1 a 0. Felizmente, não demorou muito para a Juve empatar. Aos dez, Chiesa avançou pela esquerda e cruzou para Cambiasso ajeitar para o chute de Miretti. Tudo igual. Muito superior, a Juventus virou ainda no primeiro tempo, aos 34. Chiesa cobrou escanteio. O zagueiro brasileiro Danilo escorou para a finalização de Cambiasso.

Goleada Juventina

No segundo tempo, aos oito, veio o terceiro gol. Após novo escanteio, desta vez pela esquerda, Chielsa recebeu e cruzou na cabeça de Milik. O goleiro Fiorillo defende parcialmente e o zagueiro Rugani manda pra dentro. A Juve encaminhava a classificação. Chiesa seguia fazendo a diferença e quase fez o seu gol. Porém, falhou no arremate. Pouco depois, Chiesa saiu para a entrada de Yildiz e o turco, aos 30, foi determinante para o quarto gol. Recebeu pela esquerda e chutou. No rebote, a bola bateu em Bronn, que fez contra.

Teve tempo para mais dois golaços. Aos 43, Yildiz saiu da esquerda para o meio da área cortando três marcadores e batendo. Uma pintura. Nos acréscimos, Timothy Weah (filho do astro liberiano George Weah) mandou de fora da área. Enfim, outra obra de arte para colocar 6 a 1 no placar.

