Fluminense se despede de Nino: ‘Um dos maiores defensores da história do clube’

Após ser anunciado oficialmente pelo Zenit, Nino recebeu uma homenagem especial do Fluminense nas redes sociais. O clube, dessa forma, agradeceu ao zagueiro e capitão tricolor pela história construída e pelos títulos conquistados no Rio de Janeiro.

Campeão da América, CAPITÃO da América, bicampeão carioca, 246 jogos por este clube… desde março de 2019 representando nossas cores. Nino, o Fluminense Football Club só tem a agradecer. Sua jornada por aqui te transformou em um dos maiores defensores da história deste clube.… pic.twitter.com/BHq95yvoqt — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 4, 2024

Fluminense se despede de um ídolo

A saída de Nino vem gerando muita repercussão nas redes sociais. A venda do zagueiro aconteceu na noite desta quinta-feira (4). O Zenit pagou cinco milhões de euros (cerca de R$27 milhões) pela contratação do defensor. O contrato do jogador no clube russo é válido até junho de 2024.

Nino tinha contrato no Fluminense até dezembro de 2024, mas desejava atuar no futebol europeu. Assim, os dirigentes tricolores ouviram propostas nos últimos meses e gostaram dos valores oferecidos pelo Zenit. O defensor também atraiu interesse do Nottingham Forest e do Real Betis, mas optou por jogar no futebol russo.

Com 246 jogos e 13 gols marcados, Nino está marcado na história do Fluminense. O zagueiro chegou ao clube em 2021 e acabou se tornando capitão da equipe tricolor. O defensor conquistou uma Libertadores e dois títulos do Campeonato Carioca nas Laranjeiras.

