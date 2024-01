Na estreia de Vitor Roque, Barcelona vence o Las Palmas de virada

Raphinha foi titular pelo Barcelona - (crédito: Foto: Desiree Martin/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Triunfo de virada Ilhas Canárias. Nesta quinta-feira, no primeiro compromisso de 2024, o Barcelona visitou o Las Palmas e venceu os Amarillos por 2 a 1 pelo Campeonato Espanhol. Munir El Haddadi abriu o placar para os donos da casa, mas Ferrán Torres e Ilkay Gündogan deram a vitória ao time catalão no Estádio Gran Canaria. O jogo marcou a estreia do brasileiro Vitor Roque.

Com o resultado e os pontos conquistado, o Barcelona agora está em terceiro, com 41 pontos na La Liga. Os blaugranas ultrapassaram o Atlético de Madrid, que perdeu para o Girona na última quarta-feira. O Las Palmas, porém, está em décimo, com 25 pontos conquistados.

Lei do ex

Dizem que a única lei que funciona é a lei do ex. E ela se mostrou eficaz mais uma vez. Afinal, com apenas 12 minutos, o Las Palmas abriu o placar com Munir El Haddadi, jogador revelado no Barcelona. Após jogada pela direita, Sandro Ramírez cruzou rasteiro, e o atacante da camisa 17 se antecipou ao goleiro Iñaki Peña para desviar e mandar para o fundo das redes.

Tudo igual

Na etapa final, o Barcelona devolveu o troco e marcou também no começo. Aos dez minutos, após um bate e rebate, Ferrán Torres deixou tudo igual. A defesa do Las Palmas tentou afastar, mas um chutão do zagueiro pegou na cabeça de Lewandowski e sobrou para Sergi Roberto. O capitão do Barça dominou e entregou para Ferrán, que bateu rasteiro para deixar tudo igual.

Vitor Roque em campo

Após chegar ao Barcelona na última semana, o brasileiro Vitor Roque fez sua estreia. O atacante que deixou o Athletico-PR entrou aos 32 minutos do segundo tempo e teve seus primeiros momentos como atleta blaugrana, mas teve poucas oportunidades. Nos últimos lances, ele teve duas chances, mas desperdiçou. Ele será apresentado oficialmente nesta sexta-feira pelo Barça.

No apagar das luzes

Quando o empate parecia definido no Gran Canaria, o Barcelona conseguiu o gol da virada nos acréscimos. Após chute de João Félix, o goleiro Valles deu rebote, que Gündogan, sozinho na pequena área, teria chance clara de marcar. O defensor Sinkgraven, contudo, evitou que o alemão fizesse o gol e cometeu pênalti. Ele foi expulso, e o próprio Gündogan converteu a cobrança para definir a vitória.

Sequência

Las Palmas e Barcelona voltam a campo no domingo, ambos pela Copa do Rei. O time das Ilhas Canárias enfrenta o Tenerife, enquanto o clube catalão encara o Barbastro.

