Botafogo oficializa contratação do goleiro John, vindo do Santos

Goleiro assinou contrato válido por quatro anos - (crédito: Foto: Divulgação/Botafogo) Jogada10 Jogada10

O Botafogo confirmou oficialmente nesta quinta-feira (4) a contratação do goleiro John, de 27 anos. Ele assinou por quatro temporadas, portanto, até o fim de 2027. Seu último clube foi o Real Valladolid, da Espanha, mas ele também já teve passagens por clubes brasileiros, como Internacional e Santos. Este último, aliás, era o clube que detinha seus direitos econômicos, já que o emprestou à equipe espanhola.

O Alvinegro deverá desembolsar, ao todo, R$ 8 milhões pela negociação. O goleiro de 1,96m de altura chega para disputar posição com o paraguaio Gatito Fernández e é a peça de reposição ante a saída de Lucas Perri, vendido para o Lyon, da França. No Botafogo, John irá defender seu quinto clube diferente na carreira.

Revelado na base do Santos, de onde saiu para disputar um Sul-Americano Sub-17 em 2013, com a Seleção Brasileira, ele ganhou suas primeiras chances como profissional pela Portuguesa Santista, somente em 2019. Posteriormente, chegou aos profissionais do Peixe, onde disputou apenas 28 partidas e acabou emprestado ao Internacional, no ano passado.

Depois de 14 jogos pelo Colorado, o Santos decidiu emprestá-lo novamente mas, desta vez, para o Valladolid. Na Espanha, ele entrou em campo 12 vezes, mas diante da boa proposta do Botafogo e da complicada situação financeira que atravessa, o Santos decidiu vendê-lo. Na carreira, John tem um Campeonato Paulista, em 2016, pelo Alvnegro Praiano, embora não tenha entrado em campo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.