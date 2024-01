Corinthians desiste de contratar Gabigol, do Flamengo

Gabigol deverá seguir no Flamengo em 2024 - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/Flamengo) Jogada10 Jogada10

O Corinthians desistiu de contratar o atacante Gabigol, do Flamengo. O Timão encerrou as conversas com o Rubro-Negro por entender que os valores eram muito altos. Dessa forma, a equipe paulista agora voltará ao mercado em busca de um outro jogador para a função.

Segundo o “ge”, o Corinthians tinha pressa para definir a situação, uma vez que o elenco se apresenta no próximo domingo. A ideia da direção corintiana era ter Gabigol já no início da pré-temporada.

Gabigol tem vínculo até o fim de 2024 com o Flamengo e, se não renovar, poderá assinar um pré-contrato a partir do meio do ano, seja com o Corinthians ou outro clube. O atacante, porém, negocia com o time carioca uma extensão até 2028. Em outubro, segundo o “ge”, as partes se aproximaram de um acordo, mas o contrato não foi assinado. Recentemente, o empresário do atacante, Junior Pedroso, disse que espera que tudo se resolva e que o jogador continue no Rubro-Negro.

Enquanto o Corinthians deixava claro que tinha interesse em Gabigol, o Flamengo não admitia perder seu camisa 10. Vice-presidente de futebol rubro-negro, Marcos Braz negou a saída e disse que o atacante “não estava à venda”.

Ídolo do Flamengo, Gabigol fez 20 gols em 58 partidas em 2023, mas esteve longe de sua melhor versão. O jogador terminou o ano como reserva de Pedro, o que fez os rumores de uma possível saída aumentarem. Desde 2019 no time da Gávea, ele tem 153 gols e 43 assistências em 268 jogos. Ao todo, conquistou 11 títulos, incluindo duas Libertadores, dois Brasileirões e uma Copa do Brasil.

