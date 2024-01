Sporting x Estoril: onde assistir, escalações e arbitragem

Sporting busca o vigésimo título nacional de sua história - (crédito: Foto: Divulgação / Sporting) Jogada10 Jogada10

A bola vai rolar para mais um jogo do Campeonato Português. Afinal, nesta sexta-feira, o Sporting recebe o Estoril pela 16ª rodada da Primeira Liga. Dessa forma, o duelo entre as equipes acontece no Estádio José Alvalade, na capital de Lisboa, às 15h45 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN 4 e do Star+ a partir das 15h45 (de Brasília). Como chega o Sporting Líder da competição nacional, o Leão quer seguir na ponta do Campeonato Português. Com um ponto a mais que o vice Benfica, porém, o Sporting sabe que não pode dar bobeira jogando diante do seu torcedor. Como chega o Estoril O Estoril faz torneio seguro e está no meio da tabela. Uma derrota, contudo, pode aproximar a equipe da zona de rebaixamento. A missão de vencer, entretanto, não será das mais fáceis. SPORTING X ESTORIL Primeira Liga 2023/24 – 16ª rodada

Data e horário: 05/01/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR)

SPORTING: Adán; Coates, Gonçalo Inácio e Quaresma; Esgaio, Hjulmand, Daniel Bragança e Matheus Reis; Edwards; Gyökeres e Pote Gonçalves. Técnico: Rúben Amorim

ESTORIL: Marcelo Carné; Parra, Bernardo Vital e Pedro Álvaro; Rodrigo Gomes, Holsgrove, Mateus Fernandes, Tiago Araújo; Guitane, Cassiano e João Marques. Técnico: Vasco Seabra

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: Tiago Costa, André Almeida

VAR: António Nobre Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.