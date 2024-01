Roberto Assaf: Flamengo, 2023 x 2024

Garotada Sub-20 representará o Flamengo na fase inicial da Copinha e nos dois primeiros jogos do Rubro-Negro no Carioca - (crédito: Foto: Divulgação Flamengo) Jogada10 Jogada10

Vamos começar a comentar oficialmente, por aqui, a temporada de 2024 do Flamengo. Se você ainda não sabe, o ano começa hoje, sexta-feira, 5 de janeiro, com a estreia dos juniores na Copa São Paulo, contra o São José-RS, em Osasco. Os próximos adversários são o São Bento e o Audax, ambos de São Paulo, no mesmo local, respectivamente dias 8 e 11.

Os profissionais iniciam o Estadual na quarta-feira, 17, contra o Audax, na Arena Amazônia, em Manaus. Depois enfrentam o Nova Iguaçu dia 21, em João Pessoa-PB. Enfim, encaram um amistoso no sábado, 27, contra o Orlando City, na Flórida (EUA), onde será realizada a pré-temporada.

Flamengo e a Copinha

É necessário citar a trajetória na Copinha, porque como ocorreu em 2023, os juniores voltam ao Rio para disputar estas duas primeiras partidas do Estadual. Isso obriga a esclarecer que caso o Flamengo prossiga na competição paulista de amadores os meninos sub-20 que por lá estavam serão substituídos pelo sub-17. O que provavelmente forçará uma eliminação precoce, como aconteceu no ano passado.

Seria desnecessário ressaltar que a presença no Sub-20 também enfraquecerá o Flamengo no Estadual. Isso embora a situação de 2024 seja distinta da que se viu em 2023. Na temporada passada, o Rubro-Negro teve um calendário apertado nos dois primeiros meses. Afinal, disputou além do campeonato carioca, a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e o Mundial da Fifa. E ainda havia Vitor Pereira. Não há felicidade, em tempo algum, com um troço desses dirigindo um time de futebol. Quem inventou Vitor Pereira? De onde tiraram isso? Será que um dia o responsável pela contração desse personagem trágico vai reconhecer o erro?

Vai e volta

De qualquer forma, como no ano passado, parece confuso todo este troca-troca, vai e volta, tudo de novo. O ideal seria ter o time pronto e entrosado quando ocorrer o sorteio para a fase de grupo da Libertadores, que ocorrerá em algum dia do mês de março, provavelmente no começo da segunda quinzena. Em 2023, se vocês esqueceram, o gênio Vitor Pereira iniciou a Libertadores com um time reserva, contra o Aucas, no Equador, e o Flamengo, que perdeu por 2 a 1, ficou em segundo lugar no grupo, disputando os jogos de volta do mata-mata fora de casa e entrou pelo cano.

O que resta, por enquanto, é torcer para que os muitos erros do ano passado não se repitam agora. Mas a coisa, pelo que se observa, não está começando muito bem. Mas, pelo menos, não temos Vitor Pereira, embora o seu mau espírito, ao que parece, continue pairando – sim, pairando – sobre a Gávea.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.