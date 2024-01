Boavista x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

Destaque do Porto, brasileiro Evanilson deverá ser titular - (crédito: Foto: Kenzo Tribouillard/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A bola vai rolar para mais um jogo do Campeonato Português. Afinal, nesta sexta-feira, o Porto visita o Boavista pela 16ª rodada da Primeira Liga. Dessa forma, o duelo entre as equipes acontece no Estádio do Bessa, na cidade do Porto, às 17h45 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN 4 e do Star+ a partir das 17h45 (de Brasília). Como chega o Boavista O Boavista está na parte de baixo da tabela e sabe que uma derrota pode aproximar a equipe da zona de rebaixamento. Dessa forma, o único pensamento é na vitória diante do rival local. Nas últimas cinco rodadas, porém, foram quatro derrotas e um empate. Como chega o Porto O Porto tenta se aproximar da liderança e sabe que uma vitória é fundamental. Afinal, com 34 pontos, os Dragões estão a três do Sporting, que lidera a competição. O time de Sergio Conceição vem de vitória sobre o Chaves no último jogo de 2023. BOAVISTA X PORTO Primeira Liga 2023/24 – 16ª rodada

Data e horário: 05/01/2024, às 17h45 (de Brasília)

Local: Estádio do Bessa, no Porto (POR)

BOAVISTA: João Gonçalves; Pedro Malheiro, Abascal, Camará e Filipe Ferreira; Makouta, Seba Pérez e Miguel Reisinho; Tiago Morais, Bozeník e Santis. Técnico: Ricardo Paiva

PORTO: Diogo Costa; João Mário, Zé Pedro, Fábio Cardoso e Wendell; Pepê, Eustáquio, Grujic e Galeno; Toni Martínez e Evanilson. Técnico: Sergio Conceição

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Carlos Campos e Hugo Santos

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Carlos Campos e Hugo Santos

VAR: Rui Costa