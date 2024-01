Ednaldo avalia Dorival e Filipe Luís para a Seleção

Ednaldo Rodrigues foi reconduzido ao cargo de presidente da CBF - (crédito: Foto: Leandro Lopes / CBF) Jogada10 Jogada10

Ednaldo Rodrigues, após ser reconduzido ao cargo de presidente da CBF, já tem novos desafios em mente. Um deles é definir o treinador da Seleção Brasileira. E já há dois nomes em mente: Dorival Júnior, do São Paulo, e de Filipe Luís, recém-aposentado dos gramados.

As informações foram publicadas inicialmente pelo “GE”. Vale lembrar que, desde a saída de Tite, em dezembro de 2022, a Seleção Brasileira teve Ramon Menezes e agora conta com Fernando Diniz, ambos interinos. O atual, aliás, não tem bons números (duas vitórias, um empate e três derrotas) e ainda se divide com o Fluminense. Ednaldo dá a aentender que Diniz não seguirá.

Dorival Júnior está em alta no futebol brasileiro, afinal, ganhou a Copa do Brasil em 2023 pelo São Paulo. No ano retrasado, faturou a mesma Copa do Brasil, mas pelo Flamengo, além da Libertadores com o Rubro-Negro. Curiosamente, ele comandou Filipe Luís em 2022. O ex-lateral-esquerdo aposentou-se no fim do ano passado e fez curso para ser treinador, mas jamais comandou um time.

Recusa de Ancelotti

O mais provável é que Dorival seja convidado em breve. Aliás, ainda há a possibilidade do ex-lateral ter um cargo na comissão técnica. Vale reforçar que o preferido de Ednaldo era Carlo Ancelotti, mas o italiano assinou uma renovação com o Real Madrid.

Vale lembrar que a Seleção Brasileira está em sexto lugar nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, e são apenas seis vagas. Em 2024, o Brasil disputará seis partidas pelas Eliminatórias, além de ter um amistoso contra a Inglaterra e a disputa da Copa América.

Em entrevista à revista “Veja”, Ednaldo citou outra prioridade em seu retorno à CBF:

“Inscrever a Seleção Brasileira no torneio Pré-Olímpico e resolver a questão do técnico e da comissão técnica definitiva da Seleção principal”, comentou Rodrigues.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.