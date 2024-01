Atlético-MG goleia em estreia na Copinha

Em busca do tetra, Atlético-MG estreia com goleada na Copinha - (crédito: Foto: Bruno Sousa / Atlético) Jogada10 Jogada10

Em ritmo de treino, como era de se esperar, o Atlético-MG estreou com goleada na Copa São Paulo de Futebol Jr, a Copinha. Afinal, o Galo aplicou 5 a 0 no Timon na noite desta quinta-feira (04). O adversário do Alvinegro tem sede no Maranhão, mas disputa competições pelo Piauí. Os gols foram marcados por Nova Terra (contra), Caio Ribas, Athyrson e Yan no primeiro tempo, enquanto Berê anotou no segundo.

O jogo foi disputado no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana do Parnaíba (SP). Aliás, todos as partidas do Grupo 18 são na cidade da Região Metropolitana de São Paulo. Mais cedo, inclusive, o Ska Brasil, dono da casa, perdeu de 2 a 1 para o Floresta (CE). Assim, o Atlético-MG lidera com folga.

O Galo volta a campo agora no próximo domingo (07), às 19h15, quando encara o Floresta. Assim, o Atlético-MG encerra a fase de grupos diante do Ska no dia 10 de janeiro, às 19h30. A Copinha, vale lembrar, tem 32 grupos, com os dois melhores avançando para a segunda fase. A final, como é a tradição, será disputada no dia 25, na capital paulista.

O Atlético-MG, vale lembrar, tem três títulos, conquistados nos anos de 1975, 1976 e 1983. Além disso, o Alvinegro tem um vice, em 1980. O Galo é comandado pelo paulista Guilherme Della Déa, campeão mundial sub-17 com a Seleção Brasileira, em 2019.

