Bologna x Genoa: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida que abre a 19ª rodada do Campeonato Italiano 2023/2024, o Bologna recebe o Genoa nesta sexta-feira (05). A bola vai rolar às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Renato Dall’ara. Vale lembrar que esta é a última rodada do primeiro turno, mas a primeira do ano.

Onde assistir

A transmissão é exclusiva do Star +, a partir das 16h45.

Bologna, a sensação na Itália

O Bologna é a grande sensação do futebol italiano. Afinal, o time está em quinto lugar, com 31 pontos, dois atrás da Fiorentina, além atrás da Inter (45), Juventus (43) e Milan (36). Além disso, o Bologna está nas quartas de final da Copa da Itália. A vaga, aliás, foi conquistada com virada sobre a Inter, em Milão, na reta final da prorrogação.

O Leão, vale lembrar, é comandado pelo ítalo-brasileiro Thiago Motta. Para esta partida, o Bologna terá os desfalques de Ferguson, suspenso, Karlsson e Soumaoro, lesionados.

Genoa briga para não cair

O Genoa, por sua vez, briga contra o rebaixamento, afinal, está em 12º, com 20 pontos. O primeiro do Z4 é o Hellas Verona, com 14. Vale lembrar que os genoveses acabaram de subir da Série B e não terão desfalques para este embate.

BOLOGNA X GENOA 19ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: 5/1/2024, às 16h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Renato Dall’ara, em Bologna (ITA)

BOLOGNA: Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori e Kristiansen; Freuler, Moro e Aebischer; Orsolini, Zirkzee e Saelemaekers. Técnico: Thiago Motta

GENOA: Martinez; De Winter, Dragusin e Bani; Sabelli, Frendrup, Strootman e Vasquez; Malinovskyi, Gudmundsson e Retegui. Técnico: Alberto Gilardino

Árbitro: Andrea Colombo Jogos da 19ª rodada do Campeonato Italiano Sexta (5/1)

Bologna x Genoa -16h45

Sábado (6/1)

Inter x Hellas Verona – 8h30

Frosinone x Monza – 11h

Lecce x Cagliari – 14h

Sassuolo x Fiorentina – 16h45

Domingo (7/1)

Torino x Napoli – 11h

Udinese x Lazio – 11h

Salernitana x Juventus – 14h

