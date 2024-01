Convocado, Endrick desfalcará o Palmeiras na Supercopa

Endrick -tem apenas 17 anos, mas já joga na Seleção profissional; Pré-Olímpico, porém, é sub-23 - (crédito: CESAR GRECO) Jogada10 Jogada10

O atacante Endrick disputará o Pré-Olímpico com a Seleção Brasileira. No entanto, havia uma expectativa para que ele não tivesse a sua liberação pelo Palmeiras. A competição será entre os os dias 20 de janeiro a 11 de fevereiro, na Venezuela.

Conforme o documento de venda de Endrick para o Real Madrid, o Palmeiras é tem a obrigação de liberar o jogador em caso de convocação para a competição. O Verdão, no entanto, chegou a pedir para que uma exceção fosse aberta, mas os merengues não aceitaram, conforme punlicação do site “Nosso Palestra”. Os clubes, vale lembrar, não possuem a obroigação de liberar seus atletas quando não ocorre uma data-Fifa (o caso do Pré-Olímpico).

Endrick irá se apresentar à CBF já na próxima segunda-feira (08). Assim, deve ser baixa na Supercopa do Brasil, quando o Palmeiras encara o São Paulo, no dia 03 de fevereiro. Caso a Seleção chegue à final, o atacante perderá sete jogos do Verdão no Campeonato Paulista.

Endrick, vale lembrar, ficará no Palmeiras só até metade de 2024, quando completará 18 anos e irá se apresentar ao Real Madrid. Afinal, os espanhóis o compraram em 2022 por 72 milhões de euros (R$ 393 milhões na época). Em dois anos no clube, o adolescente conquistou dois Brasileiros, um Paulista e uma Supercopa do Brasil. São 17 gols em 60 jogos.

