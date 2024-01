Vasco acerta empréstimo de Rojas com River Plate e aguarda zagueiro

Robert Rojas em ação pela seleção paraguaia em 2021 - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Robert Rojas, um antigo desejo do técnico Ramón Díaz, está a caminho do Vasco. Mesmo após a contratação de João Victor, a SAF foi atrás de outro zagueiro para reforçar o elenco para 2024 e se acertou com o River Plate e com o jogador. Assim, faltam apenas detalhes burocráticos e exames médicos para a assinatura do vínculo, por empréstimo, até dezembro.

Aos 27 anos, Rojas era titular do Tigres, também da Argentina. Mas o River já notificou o rival sobre a liberação, e as partes, a princípio, estão de acordo. O negócio com o Vasco tem opção de compra obrigatória caso o paraguaio atinja algumas metas pela equipe cruz-maltina. Além disso, a vitrine do futebol brasileiro é mais atraente para os Milionarios poderem vendê-lo no futuro. A informação foi originalmente publicada no ‘X’ (antigo Twitter) pelos jornalistas argentinos Cesar Luis Merlo e German García Grova.

Vasco quase levou Rojas em agosto

No último mês de agosto, Rojas quase foi para o Vasco. Na época, o zagueiro era reserva do River e queria sair. Já havia até um pré-acerto entre os clubes, mas, antes da assinatura, os argentinos exigiram que ele ampliasse o seu contrato, o que foi negado. Desta vez, o diretor executivo de futebol, Alexandre Mattos, já se certificou que o problema não vai repetir.

O nome do jogador foi um pedido da comissão técnica de Ramón Díaz, que o enfrentou quando trabalhava no Libertad. Rojas começou no rival Guaraní, do Paraguai, e chegou ao River Plate ainda em 2019. Também tem constante passagem pela seleção de seu país.

Pelo clube argentino ele tem 98 jogos e 11 gols marcados. Rojas, no entanto, perdeu o ano de 2022 por conta de uma grave lesão no joelho. Com isso, foi para o fim da fila no time argentino. Atuando pelo Tigre, por sua vez, fez 12 partidas, com um gol e bons números defensivos.

Até aqui, portanto, o Vasco deve começar a temporada com dois novos zagueiros e nenhuma novidade para as outras posições. Para o setor, já estavam em São Januário Medel, Maicon, Léo, Capasso, Miranda (que deve ser negociado) e Zé Vitor. O grupo e reapresenta neste sábado, no CT Moacyr Barbosa, e segue para o Uruguai no início da semana após a bateria de testes clínicos e físicos.

