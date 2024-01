Botafogo decide realizar pré-temporada no interior de São Paulo

Botafogo inicia preparação para 2024 em Itu, em São Paulo - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

O departamento de futebol do Botafogo definiu, no início deste ano, que vai realizar a pré-temporada fora do Rio de Janeiro. O destino escolhido é um resort em Itu, no interior de São Paulo. A tendência é que a delegação fique uma semana por lá.

A reapresentação ocorre no domingo, dia 7, no CT Espaço Lonier. Em seguida, o técnico Tiago Nunes viajará com seu elenco para trabalhar em Itu até às vésperas da estreia no Campeonato Carioca. A informação original é do “ge”.

O resort recebeu a seleção do Japão na Copa do Mundo de 2014 e está cercado pela natureza, a alguns quilômetros de distância de Sorocaba. São 130 mil metros quadrados de estrutura hoteleira e esportiva de alto nível.

Estreia do Botafogo no Carioca

Ainda não há definição se os titulares vão jogar as duas primeiras rodadas do Estadual, afinal, o tempo de preparação é muito curto. O Botafogo pega o Madureira no dia 18, de acordo com a tabela da competição.

