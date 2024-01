Corinthians ainda precisa pagar parcela por acordo com a Caixa

Corinthians ainda tem dívidas a arcar com banco - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians) Jogada10 Jogada10

A nova diretoria do Corinthians terá que honrar com um compromisso firmado com a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 12 milhões. O acordo é a última de quatro parcelas em relação a um negócio feito no fim de 2022. A diretoria anterior pagou R$ 75 milhões em parcelas trimestrais, mas não conseguiu arcar com toda a última parte do acordo.

De fato, o antigo grupo diretor pagou apenas uma parte desta última parcela (R$ 13 milhões). Provavelmente, a receita dos contratos de transmissão do Brasileirão servirá para sanar a dívida em questão. O Corinthians fez um acordo com a Caixa para quitar R$ 611 milhões até 2041.

Também é certo que apenas a partir de 2025 é que o Corinthians terá uma amortização nos pagamentos que terá de fazer à Caixa. Levando em conta os anos de 2023 e 2024, as parcelas serão basicamente os juros pelo período em que o clube não pagou o financiamento. Entretanto, o acordo costurado entre a antiga diretoria e o banco poderá não ser acompanhado pela nova diretoria. Assim, ela poderá tentar renegociar.

