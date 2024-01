Internacional se aproxima da contratação de Fernando

Internacional está perto de contratar Fernando - (crédito: Photo by Jorge Guerrero/AFP) Jogada10 Jogada10

O Internacional vem se movimentando nesta janela de transferências e está próximo da contratação de Fernando, volante de 36 anos. O jogador pertencia ao Sevilla, mas rescindiu contrato e agora está livre no mercado. A informação é do “ge”.

Interesse do Internacional

Assim, Fernando vem conversando com os dirigentes gaúchos nos últimos dias. As negociações estão avançadas e próximas de um acordo salarial. O contrato do volante no clube deve ser válido por dois anos. A expectativa de ambas as partes é por um desfecho positivo.

Apesar do avanço das negociações, ainda faltam alguns detalhes para serem efetuados. Afinal, as partes ainda precisam acordar sobre os vencimentos do contrato. O Inter ainda não conseguiu atender aos interesses do jogador, mas ainda mantém conversas para ajustes.

LEIA MAIS: Internacional anuncia a contratação de Lucas Alario

Concorrência por Fernando

Além do Internacional, Cruzeiro e Bahia também estão interessados na contratação de Fernando. No entanto, os dirigentes gaúchos estão mais avançados nas negociações. O volante, dessa forma, pretende retornar ao Brasil na próxima semana para definir seu futuro.

Com 19 títulos conquistados na carreira, Fernando é revelado pelo Vila Nova e também teve passagens por Estrela Amadora, Porto, Manchester City e Galatasaray. O volante está no Sevilla desde 2019 e deve se despedir oficialmente do clube espanhol nesta quinta-feira (5).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.