JK antecipa reapresentação e treina no Fluminense

O elenco principal do Fluminense entrou de férias depois do Mundial de Clubes e só retorna aos trabalhos no dia 22 de janeiro. No entanto, John Kennedy decidiu voltar aos treinos antes do previsto. O atacante, dessa forma, se reapresentou ao clube na manhã desta sexta-feira (5), no CT Carlos Castilho.

JK de volta ao Fluminense

Assim, John Kennedy treinou com bola nesta sexta-feira (5) e participou da atividade comandada por Marcão. O atacante realizou trabalhos físicos durante as férias e já conta com compromissos importantes logo no começo de 2024. O centroavante está convocado para disputa do Pré-Olímpico e se apresenta na Seleção Brasileira no dia 8 de janeiro, na Granja Comary, em Teresópolis.

Além de John Kennedy, outras joias do futebol brasileiro como Endrick, Aleksander e Gabriel Peck também foram convocadas para disputa do Pré-Olímpico. A competição acontece entre os dias 21 de janeiro e 11 de fevereiro, na Venezuela. O Brasil está no Grupo A ao lado de Colômbia, Equador, Venezuela e Bolívia.

Com apenas 21 anos, John Kennedy entrou para história do Fluminense em 2023. O atacante marcou gols decisivos na reta final da temporada e teve papel importante no título inédito da Libertadores. O centroavante recebeu uma proposta interessante do Lyon nos últimos dias, mas não pretende sair das Laranjeiras. O atleta está nos planos de Fernando Diniz e Mário Bittencourt para 2024.

