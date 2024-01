Com saída de Nino, Fluminense mantém sonho por Thiago Silva

Fluminense tem proposta pronta por Thiago Silva - (crédito: Foto: Lucas Figueredo / CBF) Jogada10 Jogada10

Na última quinta-feira (4), Nino se despediu oficialmente do Fluminense e acabou sendo vendido ao Zenit, da Rússia. Assim, os dirigentes tricolores foram atrás de um novo zagueiro no mercado e voltaram ao nome de Thiago Silva, que pertence ao Chelsea e tem contrato até junho de 2024. A informação é do “ge”.

O Fluminense já tem um proposta preparada para Thiago Silva. Apesar do interesse, os dirigentes tricolores ainda não formalizaram uma oferta pelo zagueiro. O clube aguarda por uma sinalização do defensor antes de iniciar qualquer tratativa. A expectativa é que o jogador retorne para as Laranjeiras depois do término do contrato no Chelsea.

Thiago Silva mantém contato direto com Marcão e Marcelo, ex-companheiros de Fluminense. O zagueiro é cria das Laranjeiras e nunca escondeu seu amor pelo clube. No entanto, ainda é cedo prever um retorno do defensor ao Rio de Janeiro. O jogador quer cumprir seu contrato no Chelsea e não demonstra pressa em definir seu futuro.

LEIA MAIS: Fluminense se despede de Nino: ‘Um dos maiores defensores da história do clube’

Além de Thiago Silva, os dirigentes tricolores também monitoram outros zagueiros no mercado. Apesar da procura por reforços, existe uma confiança enorme nos nomes que atualmente fazem parte do setor defensivo. Afinal, Marlon, Antônio Carlos e Manoel são bem vistos por Fernando Diniz e fazem parte dos planos para 2024.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.