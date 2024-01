Savarino, ex-Atlético, com os pés no Botafogo

Savarino se destacou no Galo. Vai dar certo no Botafogo? - (crédito: Pedro Souza) Jogada10 Jogada10

O meia-atacante Savarino está muito próximo de ser anunciado como novo reforço do Botafogo para 2024. O jogador do Real Salt Lake, dos Estados Unidos, aceitou a proposta do clube brasileiro e tem sua contratação muito bem encaminhada pelos cariocas. Assim, fará exames e assinará contrato. A informação é do site “ge”.

Savarino é venezuelano e está com 27 anos. De 2020 a 2021, ele se destacou pelo Atlético-MG, sagrando-se campeão estadual, brasileiro e da Copa do Brasil pelo time mineiro.

Atual head scout do Botafogo, Alessandro Britto indicou o nome da fera. Os dois, aliás, trabalharam juntos no Galo. Em seguida, o venezuelano teve o aval do proprietário da SAF do clube, John Textor, e do técnico do Glorioso, Tiago Nunes.

Savarino será, então, o segundo reforço para a temporada. Pelo jogador, o Botafogo desembolsou 3 milhões de dólares (R$ 14,6 milhões). Antes do astro da Vinho Tinto, o Botafogo anunciou o goleiro John, ex-Santos, Internacional e Valladolid (ESP). Ele chega para vaga de Perri, negociado com o Lyon, da França, assim como o zagueiro Adryelson.

O Botafogo também tem outros nomes na mira e passa por algumas novelas nesta janela de transferências do início do ano: o zagueiro Barboza, do Libertad (PAR), e o meia-atacante Rollheiser, do Estudiantes de La Plata (ARG).

