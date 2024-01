Afastado do Cruzeiro, Gilberto terá caso analisado por Larcamón

Nicolás Larcamón terá a missão de analisar o futuro de Gilberto - (crédito: Foto: Divulgação/Cruzeiro) Jogada10 Jogada10

O atacante Gilberto foi afastado das atividades no Cruzeiro na reta final do Campeonato Brasileiro de 2023. O atleta, afinal, passou um turno inteiro sem anotar um gol. Agora, no entanto, ele pode retornar.

O diretor de futebol da Raposa, Pedro Martins, alertou que o caso de Gilberto será analisado pela nova comissão técnica. Ele ainda garantiu que será necessário observar ainda o que o mercado oferece.

“A gente conversa com a comissão técnica sobre todos os jogadores que têm contrato. O caso do Gilberto, assim como outros, estamos analisando com calma. Vai ser muito importante essa análise inicial. Vamos ver o que o mercado vai nos trazer, tanto com chegadas quanto com saídas”, disse o cartola.

No entanto, será preciso inicialmente ter cautela para a nova comissão pensar no que fazer.

“Vamos tomar a decisão com calma, sem pressa, sem acelerar as coisas. Tudo isso está sendo avaliado nesse momento inicial em que a comissão está chegando e tomando nota de tudo”, completou Pedro Martins.

Gilberto marcou seu último gol no dia 14 de maio, na vitória por 4 a 0 do Cruzeiro sobre o América. Depois disso, foram 16 jogos, 10 deles como titular no time. No entanto, sem gols.

O Cruzeiro marcou a reapresentação para a manhã desta sexta-feira (5). Os atletas encontraram com a nova comissão técnica. Aliás, no fim da manhã, a diretoria apresentou o treinador Nicolás Larcamón para seus torcedores.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.