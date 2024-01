Rollheiser espera futebol europeu, e Botafogo prega paciência por joia

Rollheiser comemora um de seus 12 gols pelo Estudiantes em 2023 - (crédito: Foto: LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O principal investimento do Botafogo para a temporada pode ser Benjamín Rollheiser. A joia do Estudiantes tem uma proposta com plano de carreira nas mãos, e o Glorioso pode pagar até 10 milhões de dólares (R$ 50 milhões) ao clube argentino. Segundo a imprensa local, os valores são os mais altos até agora, mas o meia-atacante e seu staff querem o futebol europeu.

Após a ótima temporada, Rollheiser viu crescerem as sondagens de equipes entre o primeiro e o segundo escalão do Velho Continente. O Benfica foi o que intensificou as conversas, mas considera realizar o investimento apenas no meio do ano. Essa é a principal dúvida do momento: fazer negócio agora com o Botafogo ou esperar e correr o risco de lesão ou queda de rendimento?

Na oferta ao jogador, há bônus e luvas altos para atraí-lo. Inclusive, o próprio Estudiantes já teria dito sim a John Textor, dono da SAF alvinegra. A informação é do jornalista Wellington Arruda, do “Panorama Botafoguense”.

‘Concorrência desleal’ do Botafogo

Há cerca de duas semanas, o Corinthians sondou a situação de Rollheiser, mas, nas palavras do diretor Rubens Gomes, deixou a negociação por crer que a concorrência é “desleal” com as dezenas de milhões de Botafogo e Benfica.

Pela equipe argentina, em 2023, o meia-atacante fez 57 jogos, com 12 gols e oito assistências. Aos 23 anos, teve grandes atuações e começou a se credenciar até mesmo para a seleção, de acordo com a imprensa local. Ele começou no River Plate em 2019.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.