Flamengo x São José-RS, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h45

Nesta quinta-feira, Flamengo e São José fazem as suas estreias na Copa São Paulo-2024. Quatro vezes campeão da Copinha, o Mengo usará a competição para preparar a equipe que substituirá o elenco principal nas duas primeiras rodadas do Cariocão. Já o Zequinha gaúcho busca se tornar a primeira grande suspresa de 2024. Afinal, quer bater um rival que é o grande favorito. O jogo começa às 17h30 (de Brasília) no José Liberatti, em Osasco. Vale pelo Grupo 19, o mesmo de Audax e São Bento, que fazem a preliminar. Para relembrar: o Fla ganhou o torneio em 1990, 2011, 2016 e 2018.

