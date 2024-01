Inter de Milão x Hellas Verona: onde assistir, escalações e arbitragem

Inter de Milão busca vigésimo scudetto de sua história - (crédito: Foto: Marco Bertorello/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A bola vai rolar para mais um jogo do Campeonato Italiano. Afinal, neste sábado, a Inter de Milão recebe o Hellas Verona pela 19ª rodada da Lega Serie A. Dessa forma, o duelo entre as equipes acontece no Estádio San Siro, em Milão, às 8h45 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do Star+ a partir das 8h45 (de Brasília). Como chega a Inter de Milão Líder da competição, a Nerazzurri faz grande campanha. Afinal, o clube tem apenas uma derrota e vem de sequência invicta de 11 jogos. Na última rodada, a Inter empatou com o Genoa, que interrompeu uma sequência de quatro vitórias seguidas. Agora, os comandados de Inzaghi querem voltar a vencer. Como chega o Hellas Verona O Hellas Verona, porém, vive situação delicada. O time está fora da zona de rebaixamento, na 17ª posição, mas tem os mesmos 14 pontos do Cagliari, que abre o Z3. Ou seja, em caso de resultado negativo neste sábado, a equipe pode entrar na parte que ninguém quer estar na classificação. INTER DE MILÃO X HELLAS VERONA Lega Serie A 2023/24 – 19ª rodada

Data e horário: 06/01/2024, às 8h45 (de Brasília)

Local: Estádio San Siro, em Milão (ITA)

INTER DE MILÃO: Sommer; Pavard, Acerbi e Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (Carlos Augusto); Marcus Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi

HELLAS VERONA: Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani e Doig (Terracciano); Duda, Folorunsho, Ngonge, Suslov e Lazovic; Djuric. Técnico: Marco Baroni

Árbitro: Michael Fabbri

Assistentes: Luigi Rossi e Alessandro Cipressa

Árbitro: Michael Fabbri

Assistentes: Luigi Rossi e Alessandro Cipressa

VAR: Luigi Nasca