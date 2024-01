Arandina x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Rodrygo e Vini Jr decerão ser poupados por Carlo Ancelotti - (crédito: Foto: Víctor Carretero / Real Madrid) Jogada10 Jogada10

A bola vai rolar para mais um jogo da Copa do Rei da Espanha. Afinal, neste sábado, o Real Madrid visita o Arandina pela segunda rodada do torneio eliminatório, equivalente à fase de 16 avos de final. Dessa forma, o duelo entre as equipes acontece no Estádio El Montecillo, às 17h30 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN e do Star+ a partir das 17h30 (de Brasília). Como chega o Arandina Equipe da quarta divisão espanhola, o Arandina terá talvez o maior desafio de sua história. Mas para quem vem de uma classificação heroica, não custa sonhar. Afinal, na fase anterior, o clube eliminou o Cádiz, da primeira divisão. Como chega o Real Madrid Atual campeão, o Real Madrid não quer dar chance para o azar. O time merengue deverá entrar com time alternativo, poupando seus principais jogadores. Dessa forma, os brasileiros Rodrygo e Vini Jr não deverão iniciar o duelo. ARANDINA X REAL MADRID Copa do Rei 2023/24 – Segunda rodada

Data e horário: 06/01/2024, às 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio El Montecillo, em Aranda de Duero (ESP)

ARANDINA: Álvarez; Ochoa, Márquez e Pesca; Otu, Vitolo, Zazu e Ceesay; Manzano, Sualdea e El Battioui. Técnico: Álex Izquierdo

REAL MADRID: Kepa; Carvajal, Nacho Fernández, Carrillo e Fran García; Dani Ceballos, Nico Paz e Modric; Arda Güler; Brahim Díaz e Joselu. Técnico: Carlo Ancelotti

Árbitro: Víctor García Verdura

Árbitro: Víctor García Verdura

Assistentes: Joan Méndez Mateo e Julián Villaseñor