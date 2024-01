Corinthians vence o Bangu e encaminha classificação na Copinha

Jogadores do Corinthians no vestiário antes da partida contra o Bangu - (crédito: Foto: Gustavo Vasco / Corinthians) Jogada10 Jogada10

Em partida válida pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Jr, a Copinha, o Corinthians derrotou o Bangu por 1 a 0 na tarde/noite deste sábado (06). O gol foi marcado pelo zagueiro João Pedro, de cabeça, no primeiro tempo.

Com o resultado, o Corinthians segue na liderança do Grupo 10, com seis pontos. O Bangu, por sua vez, soma três. Marília e Ji-Paraná completam o grupo, com nenhum pontos. As duas equipes, porém, se enfrentarão ainda neste sábado. O grupo, vale lembrar, é todo disputado na cidade do interior paulista.

Na última rodada, o Corinthians visita o Marília, enquanto o Bangu mede forças contra o Ji-Paraná. Os dois jogos, aliás, serão na próxima terça-feira (10). A competição começa com 32 grupos, sendo que os dois melhores avançam para o mata-mata. A final, como manda a tradição, está marcada para o dia 25 de novembro, dia de aniversário da cidade de São Paulo. O Timão, vale lembrar, é o maior vencedor da competição, com dez títulos, o dobro de Fluminense e Internacional.

O Corinthians sofreu com a boa marcação do Bangu no primeiro tempo, afinal, o time carioca fechou bem o meio-campo. Assim, o Timão passou a investir em jogadas pelas laterais e em bolas paradas. Aos 18, Higor deu uma cavadinha, e a bola sobrou para Kayke, que balançou as redes. No entanto, o gol foi anulado por impedimento.

Kayke apareceu novamente quando perdeu uma chance inacreditável praticamente debaixo da trave, na pequena área. Dois minutos depois, porém, o Corinthians, enfim, abriu o placar. Afinal, o lateral-direito Léo Maná cruzou na cabeça do zagueiro João Pedro.

No segundo tempo, o Corinthians sofreu ainda mais com o Bangu. Afinal, o time carioca teve ótimas finalizações de fora da área, como com Baltoré, aos 17. O Alvirrubro, aliás, chegou a colocar o Timão “na roda”. Dessa forma, o goleiro Felipe Longo fez grandes defesas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.