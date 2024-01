Corinthians fecha R$ 360 mi em patrocínio máster, o maior do futebol brasileiro

Augusto Melo, novo presidente do clube, cuidou da negociação antes mesmo de assumir - (crédito: Foto: Jose Manoel Idalgo / Corinthians) Jogada10 Jogada10

A diretoria do Corinthians fechou neste sábado (6) o maior contrato de patrocínio máster de todos os tempos no futebol brasileiro. O clube e a casa de apostas VaideBet chegaram ao valor de R$ 360 milhões por três anos de compromisso.

A casa de apostas destinará ao clube R$ 120 milhões por ano para estampar a sua marca na camisa do Corinthians. Desde 2021, entretanto, o espaço na camisa vinha sendo utilizado pela Hypera Pharma (da Vitaminas Neo Química).

A Hypera Pharma pagava R$ 17 milhões/ano. Mas, com a correção, no entanto, passou a R$ 22 milhões anuais. Os novos patrocinadores, segundo o contrato, também poderão explorar a camisa do futebol feminino, de e-sports e da base.

Até o Corinthians acertar com a casa de apostas, Flamengo e Palmeiras tinham os maiores patrocínios do Brasil. O Rubro-Negro fechou contrato de dois anos com a Pixbet por R$ 170 milhões (R$ 85 milhões por temporada).

O Palmeiras tem contrato fixo de R$ 81 milhões fixos a Crefisa. Porém, o montante pode chegar a R$ 120 milhões com bônus por títulos. Ano ano passado o Palmeiras ganhgou, do patrocinador, R$ 95 milhões ao todo, com as conquistas da Recopa, do Paulista e do Brasileiro.

No fim de 2023, ainda sob a presidência de Duílio Monteiro, o clube fez acordo com a Pixbet para receber R$ 75 milhões/ano. No entanto, com o novo presidente eleito (Augusto Melo), o clube pediu para que o acordo não fosse concretizado por ter uma proposta maior.

As dívidas do Corinthians

O contrato com a Pixbet permite que o patrocinar estampe a sua marca nos ombros da camisa até o fim do ano que vem. Entretanto, o contrato deverá ser rompido para o novo patrocinador ter exclusividade no uniforme.

Devido às dívidas que o Corinthians possui a curto prazo, principalmente os mais de R$ 100 milhões em direito de imagem com atletas que ainda estão no grupo e já saíram, o presidente Augusto Melo fez de tudo para fechar este patrocínio máster. Além disso, outra solução será a quantia que irá receber pela venda do volante Moscardo ao Paris Saint-Germain.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.