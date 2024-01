Roma x Atalanta: onde assistir, escalações e arbitragem

No meio de semana, Roma eliminou a Cremonese na Copa da Itália - (crédito: Foto: Divulgação / Roma) Jogada10 Jogada10

De olho no G4 do Campeonato Italiano, Roma e Atalanta se enfrentam neste domingo (07), às 16h45. A partida encerra a 19ª rodada e o primeiro turno da temporada 2023/2024.

Onde Assistir

A partida terá transmissão da ESPN, na TV fechada, e do Star +, no streaming, a partir das 16h45.

Tanto Roma quanto Atalanta estão perto do G4, afinal, os donos da casa aparecem em sétimo, com 28 pontos. A equipe de Bérgamo, por sua vez, encontra-se em sexto, com 29. O último da zona de classificação para a Champions League é a Fiorentina, com 33. Depois, aparece o Bologna, com 32. Os três primeiros, como não poderia deixar de ser, são as principais equipes do país. A Internazionale, que já jogou na rodada, soma 48, enquanto Juve e Milan, que entram em campo neste domingo, têm 43 e 36.

Para este jogo, a Roma não poderá contar com Chris Smalling e Tammy Abraham, machucados. Já do lado da Atalanta, as baixas são Ademola Lookman, El Bilal Touré, Hans Hateboer, além do brasileiro naturalizado italiano Rafael Toloi.

ROMA X ATALANTA

19ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: 7/1/2024, às 16h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma, em Roma (ITA)

ROMA: Patricio; Mancini, Cristante, Llorente; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. Técnico: José Mourinho

ATALANTA: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. Técnico: Gian Piero Gasperini



Jogos da 19ª rodada do Campeonato Italiano

Sexta (5/1)

Bologna 1 x 1 Genoa

Sábado (6/1)

Inter 2 x 1 Hellas Verona

Frosinone 2 x 3 Monza

Lecce 1 x 1 Cagliari

Sassuolo x Fiorentina

Domingo (7/1)

Torino x Napoli – 11h

Udinese x Lazio – 11h

Salernitana x Juventus – 14h

Roma x Atalanta – 16h45

