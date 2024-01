Salernitana x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Juventus aplicou 6 a 1 na Salernitana no meio de semana, mas pela Copa da Itália - (crédito: Foto: Divulgação / Juventus) Jogada10 Jogada10

A Juventus visita a Salernitana neste domingo (07), às 14h. A partida é da 19ª rodada do Campeonato Italiano de 2023/2024. Curiosamente, as equipes se enfrentaram na última quinta-feira (04), mas pela Copa da Itália, com goleada da Juve.

Onde Assistir

A partida terá transmissão do Star + a partir das 14h.

Brasileiro é baixa na Juventus

A Juventus está numa perseguição à Internazionale de Milão há algumas rodadas. Afinal, a Juve soma 43 pontos, contra 48 da Inter, que já jogou na rodada. Assim, a Inter é campeã simbólica do primeiro turno, mas a distância pode voltar para apenas dois pontos.

Para esta partida, a Juventus não poderá contar com o lateral-esquerdo/zagueiro Alex Sandro, afinal, ele está lesionado. Outros lesionados são De Sciglio e Fagioli. Locatelli, por sua vez, cumprirá suspensão, enquanto Pogba aguarda julgamento por doping.

Salernitana com problemas no gol

A Salernitana, por sua vez, é apenas a lanterna da competição, com duas vitórias e 12 pontos. Assim, a equipe caminha para o rebaixamento. O goleiro mexicano Ochoa, muito famoso no Brasil, é dúvida, por conta de uma lesão. Já o goleiro italiano cumprirá suspensão.

SALERNITANA X JUVENTUS

19ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: 7/1/2024, às 14h (horário de Brasília)

Local: Estádio Arechi, em Salerno (ITA)

SALERNITANA: Costil; Daniluc, Gyomber, Fazio, Bradaric; Maggiore, Legowski; Candreva, Martegani, Tchaouna; Ikwuemesi. Técnico: Filippo Inzaghi

JUVENTUS: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic Técnico: Massimiliano Allegri

Jogos da 19ª rodada do Campeonato Italiano

Sexta (5/1)

Bologna 1 x 1 Genoa

Sábado (6/1)

Inter 2 x 1 Hellas Verona

Frosinone 2 x 3 Monza

Lecce 1 x 1 Cagliari

Sassuolo x Fiorentina

Domingo (7/1)

Torino x Napoli – 11h

Udinese x Lazio – 11h

Salernitana x Juventus – 14h

Roma x Atalanta – 16h45

