Agora, é oficial! Bahia anuncia Everton Ribeiro

O Bahia anunciou, neste sábado (6), com pompa e circunstância, a contratação de Everton Ribeiro, agora, ex-meia do Flamengo. O vídeo, publicado, nas redes sociais, deixou a torcida do Tricolor de Aço eufórica. Alguns internautas, por exemplo, falam em “seleção” para 2024.

Antes da confirmação oficial pelo Bahia, Ribeiro se despediu do Flamengo. Por lá, atuou, desde 2017, em 394 jogos, marcando 46 gols e levantando 11 taças com os companheiros. No fim deste temporada, seu contrato chegou ao fim, e o Mengo optou por não renová-lo.

O meia assinou contrato de dois anos com o Tricolor de Aço. O tempo de vínculo, aliás, foi uma das razões pelas quais Ribeiro e Flamengo não chegaram a um entendimento durante as negociações.

Embora deva se apresentar ao Bahia neste domingo (7/1), Everton Ribeiro deverá receber homenagem do Flamengo em fevereiro, no Maracanã. A expectativa é de que ele, inclusive, possa posar com os 11 troféus que o clube conquistou com sua participação.

A carreira do reforço do Bahia

Nascido em 10/4/1989 em Arujá, cidade de 87 mil habitantes a 41 km da capital paulista, Everton começou a jogar futebol aos 18 anos no Corinthians. Foi por empréstimo para o São Caetano e, ao retornar, partiu para o Coritiba. Depois, ainda passou pelo Cruzeiro antes de seguir para sua primeira experiência no exterior. Dessa forma, jogou no Al-Ahli, na Arábia Saudita, de janeiro de 2015 a junho de 2017, quando chegou ao Rio de Janeiro para se unir ao Mengo.

