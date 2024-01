Floresta x Atlético: escalações e onde assistir

Atlético fez bonito em sua estreia na Copinha - (crédito: Foto: Bruno Sousa/Atlético) Jogada10 Jogada10

O Atlético enfrenta o Floresta, neste domingo (7), pela segunda rodada da Grupo 18 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A bola rola, então, às 19h15 (de Brasília), no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, interior de São Paulo.

Após vencer o Timon (AM) por 5 a 0, em sua estreia, o Galinho já faz projeção de classificação. O time carijó garante vaga no mata-mata da Copinha se triunfar sobre o Floresta.

Como chega o Atlético?

O time mineiro quer se consolidar, enfim, como um dos favoritos da Copinha. Após mostrar boas credenciais no debute, o Galo, agora, vai para seu segundo desafio no torneio com um jogador que merece toda atenção: experiente, o meia-atacante Yan Philippe é um nome que pode trabalhar, em breve, com Felipão, no time principal carijó.

O Galo do técnico Guilherme Dalla Déa deve ir a campo com: Robert, Vitor Gabriel, Daniel Borges e Renan; Léo, Ribas e Yan Phillipe; Zé Phelipe, João Rafael, Berê, Athyrson.

Como chega o Floresta?

O Floresta, aliás, também debutou vencendo: bateu o Ska Brasil por 2 a 1. Assim, também pode carimbar classificação neste fim de semana se vencer o Bicudo. Negrito e Mamede brilharam na primeira rodada e são armas importantes da equipe do técnico Fábio Caponi.

O Floresta deve ir a campo: Wilderk, Kayky, Davi Castro, Rodrigo, Vitinho, Arilson, Gabriel Souza, João Pedro, Anderson, Luis Roberto e Negrito.

Onde assistir?

A CazéTV (YouTube) transmite o embate.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.