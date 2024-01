Revel x PSG: escalações e onde assistir

PSG faturou a Supercopa da França nesta semana - (crédito: Foto: Franck Fife/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Paris Saint-Germain deixa um pouco a Ligue 1 de lado e passa a focar na Copa da França. Neste domingo (7), então, o PSG enfrenta o Revel, fora de casa, pela nona fase desta competência eliminatória. A bola rola às 16h45 (de Brasília), em Castres, no simpaticíssimo Stade Pierre-Fabre. Quem vencer passa de fase. Aliás, em caso de empate no tempo regulamentar e pênaltis, o torcedor poderá encomendar o meme do sapo engravatado anunciando a disputa de pênaltis.

Uma nota importante, antes de passarmos aos detalhes das equipes. A saber: os times da elite do país entram na disputa nesta etapa do torneio.

Como chega o PSG?

Recém-contratado junto ao São Paulo, o zagueiro Beraldo pode jogar desde o primeiro minuto. Ele está de prontidão para assumir a vaga de Skriniar, zagueiro que se lesionou na final da Supercopa da França, nesta semana, contra o Toulouse. Os parisienses, que também lideram o Campeonato Francês, levaram a taça. Agora, chegou a hora de demonstrar o favoritismo na Copa.

Para enfrentar o Revel, o técnico Luis Henrique deve ir de: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Lucas Hernández; Zaïre-Emery, Vitinha e Kang-in; Dembélé, Mbappé e Barcola.

Como chega o Revel?

Franco atirador, o time da Sexta Divisão da França só quer tirar, sobretudo, uma casquinha do PSG. Assim, vender caro uma eliminação é cenário com qual o azarão trabalha neste fim de semana. Pés no chão é palavra de ordem nas ruas de Castre.

Para tentar, quem sabe, fazer história, o Revel do técnico Dominique Boyer vai a campo com: : Garcia, Ouhafsa, N’Guessan, Briol e Mbuluba; Vieu, Palacios, Calmettes e Zahil; Boyer e Ritter.

Onde assistir

Lamentavelmente, o embate não terá transmissão para o Brasil.

