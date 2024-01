Bahia encaminha compra do zagueiro David Duarte, do Fluminense

David Duarte está perto de acerta com o Bahia de forma definitiva - (crédito: - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia) Jogada10 Jogada10

O Bahia encaminhou a contratação de mais um jogador para a temporada de 2024. Trata-se de David Duarte, que atuou pelo Esquadrão no ano passado, mas pertence ao Fluminense. Nos últimos dias, as conversas avançaram e o clube está por detalhes para fazer o anúncio oficial do acordo. A informação é do jornalista Antônio Neto, do canal ECB TV, no YouTube.

O Tricolor havia cedido o atleta por empréstimo até o fim de 2023 e recebeu R$ 500 mil pelo negócio. Agora, para adquiri-lo em definitivo, o Bahia terá que pagar a opção de compra prevista em contrato, algo que deve acontecer em breve. O defensor, de 28 anos, esteve em campo em 22 partidas na temporada de 2023, sendo onze delas como titular. Vale lembrar que David Duarte foi titular na última partida do ano, quando o Tricolor venceu o Atlético-MG por 4 a 1 e confirmou a manutenção na elite do futebol brasileiro. Por fim, com a camisa do Tricolor das Laranjeiras, o zagueiro disputou onze jogos e não marcou nenhum gol. Apesar da saída de Nino, o Fluminense não conta com David Duarte, visto que terá a volta de Manoel, sspenso por doping no ano passado, e Antônio Carlos, recém-contratado.