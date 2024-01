Nova Mutum-MT x Cruzeiro: onde assistir e escalações

O Cruzeiro teve dificuldade na primeira partida e venceu o Capital por placar de 1 a 0 - (crédito: Foto: Staff Images / Cruzeiro) Jogada10 Jogada10

Cruzeiro e Nova Mutum-MT se enfrentam neste domingo (7), às 17h, em Mogi das Cruzes, pela segunda rodada da Copinha. Os dois venceram os primeiros confrontos e lideram o Grupo 28 da competição, com três pontos, cada. A equipe do Mato Grosso, no entanto, está à frente na tabela pelo saldo de gols.

O Nova Mutum estreou com vitória de 3×1 sobre o anfitrião União Mogi. Já a Raposa teve mais dificuldade para derrotar o Capital-TO, vencendo por apenas 1 a 0.

Vale lembrar, afinal, que o Cruzeiro busca o bicampeonato da competição. A equipe celeste conquistou a Copinha em 2007. Em 2016, a Raposa conseguiu chegar à semifinal na sua segunda melhor campanha.

Onde assistir

O duelo será transmitido na Cazé TV, no YouTube.

Como chega o Cruzeiro?

Comandante do Cruzeiro, Fernando Seabra faz mistério e não divulgou o time que vai a campo neste domingo. Ele, porém, deverá escalar a equipe que venceu na estreia. Gui Meira marcou o gol dos mineiros e, afinal, foi o destaque da Raposa na estreia.

Como chega o Nova Mutum?

O técnico Marcelo Moreira, dessa forma, também fez mistério não divulgou o time que deverá entrar em campo contra o Cruzeiro. No entanto, as atenções dos mineiros deverão estar voltadas para André e Cristian, que fizeram os gols do time do Mato Grosso.

NOVA MUTUM-MT X CRUZEIRO

2ª Rodada Grupo 28 Copa São Paulo de Futebol Júnior

Data e hora: Domingo (7), às 17 (de Brasília)

Local: Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, Grande São Paulo(SP).

Nova Mutum: Gutembergue; Nicolas Jambeiro, Rayan, Thiago, Matheusinho, Daniel, André, Webert, Dagoberto, Nalberty e Marcos. Técnico: Marcelo Moreira.

Cruzeiro: Otávio; Pedrão, Ruan Santos, Weverton e Henrique Silva; Henrique Cardoso, Vitor Hugo, Arthur Viana, Robert, Ruan Índio e Luis Fernando. Técnico: Fernando Seabra.

