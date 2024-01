São Paulo reage no fim e vira sobre o Carajás pela Copinha

São Paulo vira para cima do Carajás em fim de jogo eletrizante - (crédito: Foto: Reprodução / YouTube) Jogada10 Jogada10

O São Paulo saiu atrás no marcador, perdia por 2 a 0 para o Carajás e virou para 3 a 2 de forma sensacional. As alterações do técnico Menta deram mais gás ao Tricolor. Faisal, Caio, de pênalti, e Palmberg marcaram os gols paulistas na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), neste sábado (6), pela Copinha. Valdivia e Davi fizeram para o Carajás. A partida foi válida pelo Grupo 7.

Com o resultado, o São Paulo conquistou a segunda vitória na competição e foi a seis pontos. O time está em situação confortável na tabela de classificação. Já o Carajás, do Pará, continua sem pontuar na Copinha. Vale lembrar, afinal, que são 32 grupos, com os dois melhores avançando para o mata-mata. Na partida preliminar, a Ferroviária goleou o Porto Vitória por 4 a 0, chegou a seis pontos e assumiu a liderança isolada do grupo pelo saldo de gols.

Primeiro tempo

A partida começou com muita correria e poucas jogadas trabalhadas pelo setor de meio de campo de ambas as equipes. O Tricolor, porém, totalmente sem criatividade, errou e deixou o adversário jogar.

O Carajás abriu o placar, aos 15 minutos. Valdivia recebeu passe após escanteio e chutou quase sem ângulo. A bola parou no fundo da rede. Em seguida, aos 19, Davi ampliou. Ele aproveitou falha da zaga do São Paulo e chutou para fazer 2 a 0. O São Paulo subiu de produção, mas logo o árbitro encerrou a primeira etapa.

Virada espetacular no segundo tempo

O São Paulo voltou sem muito empenho para a etapa final. O técnico Menta, então, sacou Igor e Ryan e colocou Brian e Caio. Em desvantagem no placar, os paulistas se lançaram ao ataque. O defesa do Carajás passou a ter trabalho com os tricolores.

O São Paulo passou a chegar mais ao ataque. E num deles, aos 21 minutos, Faisal recebeu passe na área, chutou de primeira e diminui o placar. A torcida tricolor acendeu. Aos 39, pênalti para o São Paulo. Caio empatou (2 a 2). Aos 41, o São Paulo virou, com Palmberg, que tentou cruzar para a área do Carajás, mas acerta o gol (3 a 1).

O São Paulo, assim, deu mais um importante passo na briga para chegar à outra decisão. O clube tem quatro títulos da Copinha – 1993, 2000, 2010 e 2019 – e vai atrás do pentacampeonato.

Os Meninos de Cotia, dessa forma, voltam a jogar pela terceira e última rodada da primeira fase da Copinha. A partida será contra a anfitriã Ferroviária, na próxima terça-feira (9), às 19h15, na mesma Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

