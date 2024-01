Copa do NE: um minuto de silêncio e camisa em homenagem a Zagallo

Além da camisa, CSA fez postagem em suas redes sociais - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram) Jogada10 Jogada10

A Copa do Nordeste teve seu pontapé inicial com homenagens a Jorge Mário Lobo Zagallo, lenda do futebol brasileiro que morreu, a0s 92 anos, na madrugada deste sábado (6), no Rio de Janeiro, em decorrência de falência múltipla de órgãos.

De Alagoas, estado onde o ídolo nasceu, o CSA personalizou sua camisa com o 13, número mítico do Velho Lobo, com “Zagallo Eterno” às costas.

Em campo, porém, o time empatou com o Iguatu (CE) por 1 a 1 e caiu nos pênaltis, na primeira fase preliminar, por 4 a 3. O Azulão jogou em casa, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Já o ASA, também de Alagoas, teve melhor desempenho da loteria dos penais: mesmo com um a menos, segurou o empate com a Ferroviária (CE), fora de casa, por 1 a 1. Na marca da cal, sobressaiu-se com um categórico 3 a 0. Antes de a bola rolar no Presidente Vargas, em Fortaleza, um minuto de homenagem a Zagallo.

Entenda a Copa do Nordeste

Nesta fase, 16 times se enfrentam em duelo único. Oito times avançam, portanto, para uma segunda fase na qual os confrontos são baseados de acordo com o ranking da CBF (também sem volta). Assim, os quatro vencedores estão na fase de grupos.

Fortaleza, América-RN, Bahia, CRB, Fortaleza, Itabaiana, Maranhão, Náutico, River-PI, Sport, Treze e Vitória aguardam, então, este quarteto de camarote para a realização do sorteio dos grupos. Aliás, são duas chaves com oito equipes.

Nesta fase, os participantes do Grupo A enfrentam os do Grupo B em turno único. Em seguida, os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam para o mata-mata final, que começa com as quartas de final.

Lampions: primeira fase eliminatória

Sábado (6)

Confiança 1 (2) x (4) 1 Retrô

Ferroviário 1 (0) x (3) 1 ASA

CSA 1(3) x 1(4) Iguatu

ABC 1 x 0 Sousa

Domingo (7)

Sampaio Correia x Potiguar – 16h

Juazeirense x Moto Club – 16h

Botafogo-PB x Jacupiense – 19h

Altos x Santa Cruz – 19h

