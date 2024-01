Vasco aprova oferta da MLS e fica perto de vender Gabriel Pec. Veja valores

Daniel Ramalho/VASCO. Imagens de divulgacao somente para uso editorial, proibida a utilizacao com finalidade comerciais, de acordo com a atribuicao CC BY-NC-SA da Creative Commons (Atribui....o N..o Comercial Compartilha Igual). Editorial use only. Image licensed on the atribution CC BY-NC-SA from Creative Commons. This license lets others remix, adapt, and build upon your work non-commercially, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms. Para licenciamento da imagens para outros tipos usos como campanhas de publicidade e afins, entrar em contato com o autor. exif:ExifOffset: 824 exif:Orientation: 1 exif:PixelXDimension: 610 exif:PixelYDimension: 400 exif:ResolutionUnit: 2 exif:XResolution: 72/1 exif:YResolution: 72/1 jpeg:colorspace: 2 jpeg:sampling-factor: 2x2,1x1,1x1 signature: 80916720c5ddcf23fd0165cfa4a423f62f1ed94e3a1403b81cd67ba4835867f5 Profiles: Profile-8bim: 210 bytes Profile-exif: 860 bytes Profile-iptc: 198 bytes - (crédito: Daniel RAMALHO/VASCO) Jogada10 Jogada10

A longa história entre Vasco e Gabriel Pec está perto do fim. Afinal, os norte-americanos do LA Galaxy apresentou uma proposta formal que seduziu os executivos da 777 Partners no fim desta semana. Tudo indica que a negociação será fechada em mais alguns dias, dependendo apenas de detalhes contratuais e forma de pagamento dos 10.5 milhões de dólares (cerca de R$ 51 milhões).

O atacante cruz-maltino também já teria dado o aval para atuar na MLS, afinal, seu patamar salarial será elevado significativamente. Hoje, Pec tem vínculo com o Vasco até 2026, após nova renovação na temporada passada. A informação do interesse do Galaxy saiu primeiro no “ge”, e os valores foram publicados pelo jornalista Venê Casagrande em suas redes sociais.

A tendência é que o clube carioca mantenha entre 10% e 20% dos direitos econômicos. Ou seja, o lucro pode ser ainda maior no futuro, levando em consideração que o cria da base tem 22 anos e vem em franca evolução. Em 2023, aliás, viveu seu melhor ano, com 50 partidas, 14 gols e cinco assistências, terminando como o artilheiro do time. Por isso, viu chegarem ofertas do Nantes, da França, e sondagens da própria MLS, como o Atlanta United e o Portland Timbers. Além do Atlético-MG e do São Paulo no futebol brasileiro.

Adeus ao Vasco pode ser neste domingo

Pec voltou aos treinos com o elenco neste sábado, fez os testes físicos e estará novamente no CT Moacyr Barbosa neste domingo. Porém, o dia pode ser de despedidas. Afinal, o Vasco segue para Punta del Este, no Uruguai, e o atacante vai se apresentar à Seleção Sub-23 para o Pré-Olímpico. Dessa forma, tanto ele quanto Marlon Gomes só voltariam ao Cruz-Maltino no começo de fevereiro.

Caso feche a compra em breve, o LA Galaxy deve exigir a apresentação de Pec imediatamente após o torneio. Para o setor, o técnico Ramón Díaz tem opções como Rossi, Payet, Serginho, Erick Marcus, além do argentino Orellano, que pode sair. No entanto, a SAF está no mercado para se reforçar mais e busca a contratação de Luciano Rodríguez, do Liverpool-URU.

