Elenco do Corinthians se apresenta neste domingo para iniciar a pré-temporada

Corinthians terá seu primeiro compromisso na temporada em duas semanas pelo Campeonato Paulista. Além do estadual, disputará a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Sul-Americana - (crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Adeus Férias! O Corinthians dá início em sua pré-temporada neste domingo (07). Os jogadores se apresentaram no CT Joaquim Grava e farão testes físicos e médicos neste primeiro dia. Os reforços como os estrangeiros Diego Palacios e Rodrigo Garro, além de Hugo Raniele estão com o grupo.

Entretanto, nenhum deles será apresentado neste domingo (07). Isso porque, o novo presidente do clube, Augusto Melo, também marca presença e dará entrevista coletiva. O assunto principal, aliás, é o acordo com relação ao novo patrocínio máster com a casa de apostas esportivas ‘VaideBet’. O patrocínio de três anos renderá ao Timão R$ 360 milhões, ou seja, R$ 120 milhões a cada ano. Trata-se do maior acordo máster da história do futebol brasileiro.

Outra figurinha carimbada que está na apresentação é o ex-zagueiro Chicão. O profissional foi escolhido pela nova diretoria para ser o coordenador de integração da base.

Uma das suas principais funções é ajudar os garotos que defendem as categorias inferiores do Coringão no processo de promoção ao time principal. Por sinal, o ex-defensor estava em Marília onde é a sede do grupo da Copinha que o Corinthians faz parte para estar na apresentação do elenco. Assim como acompanhar a entrevista do presidente Augusto Melo.

Contato com a torcida do Corinthians

O novo mandatário conversou com alguns torcedores que estão na porta do centro de treinamento. Bem como alguns atletas, já outros prometeram dar atenção após serem liberados. Os jogadores que chegaram para defender o Corinthians nesta temporada como o volante Raniele acessaram o CT pelo portão principal, enquanto os mais antigos por uma entrada alternativa.

Desse grupo que estão presentes se destacam o zagueiro Lucas Veríssimo, os atacantes Gustavo Mosquito e Yuri Alberto. Além disso, o meio-campista Mathias Rojas e o lateral-esquerdo Matheus Bidu.

O último negocia sua saída por empréstimo para o Goiás ou Vitória, com a equipe baiana em vantagem. Já o paraguaio acionou a Fifa para pedir a rescisão unilateral do contrato com o Corinthians devido a uma dívida por direitos de imagem atrasados. A nova gestão reagiu com surpresa com relação à atitude, mas conversa com o jogador e seus representantes para solucionar o problema. Além de comunicar que ele faz parte dos planos da comissão técnica.

Primeiro compromisso

O técnico Mano Menezes terá duas semanas de trabalho para preparar o Coringão para sua estreia na temporada. O primeiro adversário da temporada será o Guarani. As equipes irão se enfrentar no dia 21 de janeiro, às 18h, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista.

