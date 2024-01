Ednaldo Rodrigues: ‘Próximo técnico da Seleção tem de aproveitar o legado de Zagallo’

Corpo de Zagallo é velado perto da estátua de cera do tetracampeão, no salão da CBF - (crédito: Foto: Rafael Bortoloti-Jogada10) Jogada10 Jogada10

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, falou da importância de Zagallo durante o velório do ex-jogador e ex-treinador na sede da confederação, na Barra da Tijuca. O corpo do tetracampeão mundial, que morreu em 5/1 com falência de órgãos, tem um velório com acesso livre do público. E disse que o técnico que assumirá o time canarinho tem de ter o Velho Lobo como exemplo.

“Qualquer um que venha a ser treinador da Seleção tem de aproveitar o legado de Zagallo, ter a sua inspiração e orgulho de servir a Seleção, e tentar é repetir suas conquistas. É o que tem de acontecer” disse, mas sem dar qualquer deixa sobre o sucesso de Diniz.

Ednaldo disse que pretende fazer outras homenagens a Zagallo.

“A homenagem será infinita e a CBF vai tratar antes de qualquer coisa de falar com seus familiares para, em conjunto, homenageá-lo. Em breve vamos comunicar”, disse, para completar.

“Ele tinha muita vontade sempre, tanto como atleta, treinador e torcedor. E todos devem se inspirar nele, que sempre vestiu a camisa da Seleção de forma honrada e com muita altivez. É um momento importante para que aproveitar esse legado”, afirmou o mandatário, reconduzido ao cargo na semana passada.

O caixão com o corpo de Zagallo está perto da estátua de cera que o homenageia e que ele teve a chance de visitar. Muitas coroas de flores chegaram à sede da CBF para a despedida.

Ednaldo Rodrigues na presidência por liminar judicial

Ednaldo Rodrigues voltou à presidência da CBF após obter uma vitória na Justiça. Afinal, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu, na quinta-feira (4/1), liminar autorizando o retorno de Ednaldo ao cargo. Assim, a decisão ocorreu após manifestações do procurador-geral da República, Paulo Gonet Branco, e da Advocacia Geral da União (AGU), a partir de ação do Partido Comunista do Brasil (PC do B). Dessa forma, o mandatário – que estava fora da função por ordem do Tribunal de Justiça do RJ no dia 7 de dezembro de 2023 – pôde retomar a atividade na confederação.

