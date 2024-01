City, com De Bruyne, goleia e avança na Copa da Inglaterra

Phil Foden celebra o gol que abriu o placar para o Manchester City na goleada sobre o Huddersfield, pela Copa da Inglaterra - (crédito: Foto: Paul Ellis/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Em casa, no Ettihad Stadium, o Manchester City não deu moleza para a zebra e venceu o Huddersfield por 5 a 0, em jogo pela terceira fase da Copa da Inglaterra. Assim, o time avança de fase e espera o sorteio desta segunda-feira para saber qual o seu próximo rival. Já o eliminado Huddersfield volta para o seu objetivo principal: a luta para se afastar da zona de rebaixamento da Segundona inglesa. O destaque maior vai para o meia/atacante De Bruyne, totalmente recuperado de lesão e que entrou na etapa final, fazendo boas jogadas e o passe para o gol Duku, que fechou o placar. Os demais tentos foram de Phil Foden (dois), Álvarez e Bobb.

Veja aqui os jogos da Copa da Inglaterra

Não rolou surpresa nenhuma. O primeiro tempo foi de ataque contra defesa, com o Manchester City no campo de ataque e o Huddersfield fazendo de tudo para evitar que o time rival finalizasse. Ainda assim, o City criou ótimas jogadas, principalmente com Grealish pela esquerda. E de tanto tentar, aos 30 veio o gol. Phil Foden recebeu pela esquerdm saiu da marcação e chutou uma bomba, cruzada. Sem chance para o goleito Nicholls. Aos 45 veio o segundo: após jogada pela direita, o brasileiro Matheus Cunha num toquinho deu assistência para Álvarez ampliar.

Com Bruyne em campo, City goleia

O segundo tempo foi em ritmo de treino. Mas ainda asim deu para a torcida vibrar com a entrada de De Bruyne voltando de lesão e o City ampliando o placar. Primeiramente, aos 13 minutos, com o garoto Bobb recebendo de Matheus Cunha e tocando por cima do goleiro. Aos 25, Foden fez o quarto em chute de fora da área. Ainda teu tempo para Doku, outro que voltou recuperado de lesão, ampliar em passe de De Bruyne.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.